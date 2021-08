André Ceitil vai continuar a representar o Vilafranquense. O médio português havia findado o vínculo aos ribatejanos mas viu agora oficializado um novo contrato até junho de 2022. O jogador, de 26 anos, encontra-se lesionado desde novembro de 2020, altura em que contraiu um problema no menisco direito.





Pela equipa de Vila Franca de Xira, o médio cumpriu 13 jogos oficiais desde que chegou em janeiro de 2020, procedente dos romenos do Universitatea Cluj.Além do Vilafranquense, o jogador que conta com uma larga tradição familiar no clube alinhou ainda por Cova da Piedade, Sintrense, Farense e Leixões na carreira sénior.