Vilafranquense reuniu 200 quilos de alimentos para instituição no jogo com o FC Porto B

O Vilafranquense realizou uma ação solidária no jogo com o FC Porto B . Por cada bem de primeira necessidade, os ribatejanos ofereciam um bilhete para o jogo mais transporte (autocarro) para o Estádio Municipal de Rio Maior, recinto que se encontra a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.Depois do encontro, o emblema unionista assumiu que a iniciativa que visou favorecer a associação 'Rede de Emergência Alimentar' reuniu 200 quilogramas de bens alimentares. "Vitória dentro e fora de campo. Mais de 200kg angariados na iniciativa solidária que marcou o Vilafranquense 2-1 FC Porto B", pode ler-se na publicação partilhada nas redes sociais.