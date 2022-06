Vilafranquense revela calendário de pré-época com nove partidas

O Vilafranquense anunciou esta terça-feira o calendário de pré-época da equipa que vai competir pela quarta temporada seguida na Liga Sabseg. Os ribatejanos farão o primeiro teste com o Sporting, em Alcochete, a 6 de julho, tal comonoticiou.Depois, surge o Trofense, a 13 de julho, em Peniche, o local eleito para o estágio de pré-temporada. Seguem-se depois embates com Sporting B (Alcochete), a 16, um jogo com um equipa a designar no dia 20 (Peniche) e, também a 20, com o Torreense no mesmo local.No Seixal, o Vilafranquense defronta o Benfica B, a 23 de julho, e terá um compromisso duplo em Mafra, a 26 e 27 do mês que vem. Um dos jogos será com a equipa local.A 30 de julho, no Campo do Cevadeiro, os ribatejanos fecham a pré-temporada com uma partida diante do Estoril.Para já, a equipa de Vila Franca de Xira conta dois reforços oficializados: o guarda-redes Fábio Duarte e o médio Ricardo Dias.