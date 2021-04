A defesa do Vilafranquense vai sofrer alterações ao centro para o jogo com o Estoril, a contar para a 28ª jornada da Liga Sabseg, no domingo, a partir das 11h15, na Amoreira. Diogo Coelho e Gonçalo Santos viram um amarelo cada, ante o Mafra, e falham a deslocação à casa do primeiro classificado.





O capitão falha o primeiro jogo da época por castigo. Já o reforço de janeiro, que foi capitão do Estoril, tem sido recentemente adaptado a central em detrimento do francês Sparagna, que poderá voltar à posição.De qualquer forma, além de Sparagna, ao técnico Carlos Pinto resta apenas Alan Bidi para a posição mas o recuo do médio Jefferson para o centro da defesa foi também uma hipótese já utilizada esta temporada.