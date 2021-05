Vilafranquense sem três jogadores por castigo para embate com Cova da Piedade

O Vilafranquense não vai poder contar com três jogadores, todos por castigo, que em condições normais seriam titulares no jogo frente ao Cova da Piedade, agendado para o próximo sábado, a partir das 15 horas, no Municipal de Rio Maior, casa emprestada da formação de Vila Franca de Xira.





Vítor Bruno, dono do lado esquerdo da defesa e autor de um golo e uma assistência na vitória ribatejana na casa do Ac. Viseu (1-2) , viu o cartão vermelho direto por uma entrada dura já perto do fim do encontro e não é opção. Outros dois jogadores cumprem uma suspensão mas por sequência de amarelos: são eles o guarda-redes Maringá e o médio Jefferson.De regresso após cumprir castigo estará o brasileiro Kady.Recorde-se que o desfecho do encontro da 33ª jornada da 2ª Liga poderá ser decisivo para qualquer uma das duas formações. A equipa de Carlos Pinto saiu da zona de despromoção após triunfo diante do Ac. Viseu mas acabou por reentrar por via da decisão do Conselho de Justiça de repetir o Académica-Vilafranquense . Assim, os ribatejanos contam 29 pontos e não 30, os mesmos 29 do FC Porto B, com os azuis e brancos a terem vantagem no confronto direto.Quanto à formação de Miguel Leal, com 33 pontos e mais 4 do que o Vilafranquense, um empate até lhe pode bastar, mediante os resultados dos adversários mais aflitos.