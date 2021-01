Vilafranquense tem apenas 12 jogadores disponíveis para enfrentar Leixões na quinta-feira

O Vilafranquense tem apenas 12 jogadores disponíveis para o embate com o Leixões, no Estádio do Mar. A equipa de Vila Franca de Xira está a contas com vários casos de Covid-19 e lesões, que dificultam e muito as contas do técnico João Tralhão. A SAD ribatejana espera o certificado internacional para tentar inscrever ainda a tempo Evandro Brandão, o único reforço confirmado no mercado de inverno que alinhava no campeonato israelita, ao serviço do Maccabi Petah Tikva.





O jogo em causa, na quinta-feira às 18 horas, diz respeito à jornada 12 da 2ª Liga e já sofreu um primeiro adiamento face a um surto de coronavírus no plantel da formação de Matosinhos em dezembro. A seguir ao Leixões, seguem-se as receções, em Rio Maior, ao Vizela (26 de janeiro) e Benfica B (31 de janeiro).Recorde-se que face às baixas forçadas, os ribatejanos pediram o adiamento ao Cova da Piedade do encontro da ronda 16 para o próximo dia 17 de fevereiro, data confirmada pela Liga Portugal.