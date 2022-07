Vilafranquense tem dois testes para esclarecer

Com o final do estágio em Peniche, o Vilafranquense ainda tem mais dois ensaios a anteceder a deslocação a Moreira de Cónegos para a estreia na campanha 2022/2023 às 15h30 de 07 de agosto. Esta semana, procede-se à deslocação a Mafra , dia 27, pelas 10 horas, e à apresentação frente ao Estoril no Cevadeiro, dia 30, pelas 18 horas. Rui Borges ainda vai tirar algumas dúvidas para montar a equipa com que vai atacar a 2ª Liga esta época, esperando ainda dois reforços: um central e um extremo.