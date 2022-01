Vilafranquense vai à Trofa sem dois avançados e o treinador

O Vilafranquense apresenta-se na Trofa desfalcado para o último encontro da primeira volta da Liga Sabseg. Os ribatejanos querem vencer na casa do Trofense, este domingo a partir das 11 horas, para encurtar distâncias para a formação recém-promovida ao segundo escalão. Contudo, encontram-se privados de dois jogadores e do treinador principal. Todos irão cumprir um jogo de castigo.Filipe Gouveia foi expulso na derrota, em Rio Maior, diante do Casa Pia (0-2), e não se irá sentar no banco diante do Trofense. Já no ataque, a equipa de Vila Franca de Xira não terá o melhor marcador da equipa (oito golos) Nené por ter visto o quinto amarelo no campeonato frente aos gansos. Balla Sangaré, admoestado com duplo amarelo na derradeira jornada, também é baixa para o Vilafranquense que tem agora os franceses Bizet e Belkheir como opções de raíz para a dianteira.Nem tudo são más notícias. Assim, o capitão Veiga regressa após ter cumprido um jogo de suspensão enquanto que Idrissa Dioh volta a ser opção depois de ter testado positivo à Covid-19.