Vilafranquense vai receber Real para a Taça de Portugal em Santarém

O Vilafranquense irá receber o Real, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, em... Santarém, mais propriamente no Campo Chã das Padeiras, casa habitual do União local.





Os ribatejanos e o emblema de Monte Abraão não chegaram a acordo relativamente à data do encontro, que assim se jogará às 15 horas de sábado, a mais de 50 quilómetros de Vila Franca de Xira.A SAD vilafranquense viu, primeiramente, a Polícia de Segurança Pública negar a possibilidade de existir a realização do encontro no Campo do Cevadeiro (face à proximidade com a Feira de Outubro, que se realiza a poucos metros), pretensão primeira da equipa que milita na Liga Sabseg, mesmo que a Federação Portuguesa de Futebol desse luz verde após ter realizado uma vistoria ao local. Já o Estádio Municipal de Rio Maior, utilizado como casa emprestada para as partidas da 2ª Liga, está a ser alvo de tratamento ao relvado e foi uma hipótese excluída desde logo.A autoridade acabou por garantir a possibilidade de haver jogo no domingo às 11 horas e no Cevadeiro, cenário que agradou ao Vilafranquense mas não ao Real, um diferendo que se estendeu mais de um dia e sem consenso. Sem acordo quanto à hipótese de ser às 11 horas, a solução encontrada foi transferir a partida para outro local e jogar-se às 15h.