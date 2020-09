Vilafranquense vence Farense em Rio Maior e miúdo André Dias mantém série goleadora

O Vilafranquense venceu novo jogo particular. Desta feita, a 'vítima' foi o Farense, recém-promovido à Primeira Liga, num embate disputado em Rio Maior e que acabou com um 2-1 favorável para os ribatejanos





Os golos da equipa de Vila Franca de Xira ficaram a cargo de André Dias e Rodrigo Rodrigues, ambos já na segunda parte da partida, após a equipa de Sérgio Vieira chegar à vantagem com um autogolo na primeira parte. O reforço de última hora para Quim Machado, André Claro, já foi utilizado na casa habitual dos vilafranquense na 2ª Liga.Em destaque está o ex-júnior do Vilafranquense. Naquela que é a primeira temporada no plantel sénior, André Dias, de 19 anos, leva uma série de três jogos em particulares sempre a marcar: depois de faturar diante de Estoril e Belenenses SAD, agora foi a vez de o fazer ante os algarvios, emendando ao segundo poste da melhor forma após um cruzamento da esquerda.O Vilafranquense arranca a temporada diante do Benfica B, no Seixal, e findou este sábado os jogos particulares com saldo positivo: vitórias ante Varzim (1-0), Belenenses SAD (2-1) e Estoril (2-1), dois embates com Ac. Viseu (0-0) e Académica (0-0) e uma derrota com o Estoril (4-3).