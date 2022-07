Vilafranquense vence os dois particulares do dia e marca nove golos

Os homens do Cevadeiro volta a jogar no sábado, no Seixal, diante do Benfica B, em partida de caráter particular. Além dos jogos de hoje, nesta pré-época, o Vilafranquense soma derrotas com Sporting (1-0) e FC Porto (2-0) e vitórias ante Trofense (2-0) e Sporting B (1-0).

Os primeiros particulares no estágio de Peniche tiveram nota muito positiva a avaliar pelos resultados. No primeiro jogo-treino, a partir das 10 horas, Rui Borges viu o Vilafranquense bater a equipa do Sindicato de Jogadores, dirigida por Nandinho, por 3-0.Nenê, na primeira parte, e Balla Sangaré e Umaro Baldé, na segunda, fizeram os golos. O técnico ribatejano lançou Pedro Trigueira, Bruno Sousa, Bruno Almeida, Thiago Freitas, Eric Veiga, André Ceitil, Bernardo Martins, Edson Mucuana, Leandro Tipote, Belkheir e Nenê. Jogaram ainda Umaro Baldé, Balla Sangaré, Luís Ribeiro, Léo Alaba, Gabriel Pereira, Anthony Correia, Léo Bahia, Ricardo Dias, Luís Silva e Edson Farias. Destaque para Bernardo Martins, recém-contratado a título definitivo pela equipa de Vila Franca de Xira, que já alinhou às ordens de Rui Borges.À tarde, o Vilafranquense mediu forças com um oponente da Liga Sabseg, o Torreense, e triunfou por claros 6-0. Bernardo Martins (2), Luís Silva, Nenê, Belkheir e Anthony fizeram os golos pelos ribatejanos, perfazendo nove golos em dois encontros.