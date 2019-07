Vilafranquense vence Sacavenense em jogo particular

O Vilafranquense, recém-promovido à 2.ª Liga, venceu esta terça-feira em casa o Sacavenense, do Campeonato de Portugal, por 3-1, em encontro particular disputado em Vila Franca de Xira.No Campo do Cevadeiro, Tocantins, aos 24 minutos, Wilson, aos 77', e Pedró, aos 90', apontaram os tentos dos finalistas vencidos da edição 2018/19 do Campeonato de Portugal, enquanto Edema faturou para os forasteiros, aos 59.A formação de Vila Franca de Xira tem o seu primeiro encontro oficial em 2019/2020 marcado para domingo (16:00), no reduto do Casa Pia, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, num embate que reedita a última final do Campeonato de Portugal.Por seu lado, o Sacavenense estreia-se na Série D do Campeonato de Portugal apenas em 18 de agosto, na receção ao Olímpico Montijo, segundo o sorteio realizado hoje.