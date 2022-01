Vilafranquense vence União de Santarém em jogo-treino

O Vilafranquense venceu esta quarta-feira o União de Santarém, da Liga 3, por 2-1, em jogo de preparação realizado no campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. Foram utilizados todos os jogadores disponíveis nas duas equipas. Umaro Baldé e André Dias marcaram pelos locais e Diogo Pires pela formação escalabitana.Os homens de Filipe Gouveia irão deslocar-se ao recinto do Trofense, no domingo às 11 horas, em jogo da 17ª jornada da Liga Sabseg. No mesmo dia, o União de Santarém vai receber, no Chã das Padeiras, o Caldas, pelas 15 horas.