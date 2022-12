Vilafranquense volta a levar a votação o possível fim da atividade do clube

A União Desportiva Vilafranquense vai voltar a levar a votação o possível fim da atividade do clube, algo que estava perspetivado para o passado dia 15 de novembro. Precisamente um mês depois, a 15 de dezembro próximo, está agendada nova assembleia-geral, a partir das 20 horas, no Pavilhão José Mário Cerejo, em Vila Franca de Xira.No último mês, a vontade da maioria dos 87 associados redundou no cancelamento da ordem de trabalhos . Os associados presentes não votaram os três pontos inicialmente agendados e acabaram por ouvir, do clube e da SAD, vários esclarecimentos sobre o futebol, as modalidades e o funcionamento do emblema fundado em 1957.Em análise para votação, voltará a estar a proposta do investir Rubens Takano Parreira, acionista maioritário da SAD do Vilafranquense, que pretende comprar os remanescentes 10 por que estão na posse do clube. Segundo revelou na última AG o presidente da sociedade , Henrique Sereno, a proposta ascende a pouco mais de 300 mil euros.Desta vez, será também levada a apreciação as contas dos últimos três anos findos da União Desportiva Vilafranquense.apreciar e votar o Relatório de Actividades e as Contas de Gerências relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021, ouvido o parecer do Conselho Fiscal.Deliberar sobre a transmissão da participação da U.D.V. na União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD a favor da accionista maioritária Números Mouriscos – Unipessoa, LDA.Deliberar sobre a suspensão de parte, ou da todalidade, da actividade desportiva da União Desportiva Vilafranquense.Deliberar sobre a constituição de uma nova associação desportiva, herdeira da União Desportiva Vilafranquense, com o propósito de dar continuidade à actividade desportiva da U.D.V.