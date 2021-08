Vilafranquense anuncia contratação do experiente Nenê

O Vilafranquense anunciou a contratação do avançado brasileiro Nenê. O jogador, de 38 anos, estava livre depois de findar contrato com o Leixões na temporada passada, equipa pela qual faturou 10 golos em 36 partidas oficiais. "O goleador brasileiro já realizou exames médicos e assinou contrato em São Paulo acompanhado pelo Administrador da SAD, Almir Fioravante", lê na nota publicada no Facebook oficial dos ribatejanos.





Nenê deu nas vistas na primeira passagem por Portugal, ao serviço do Nacional da Madeira. Na época 2008/09, sagrou-se o melhor marcador da 1ª Liga portuguesa e rumou na temporada seguinte a Itália, ao Cagliari. Ficou cinco épocas naquele clube e ainda passou por Hellas Verona, Spezia e Bari antes de regressar a Portugal novamente, em 2018/19, para representar o Moreirense em duas temporadas.No ataque do Vilafranquense agora orientado por Filipe Gouveia, Nenê irá ter a concorrência de Balla Sangaré e Evandro Brandão.