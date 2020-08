Marcos Vinícius chega este domingo a Portugal após recuperar da Covid-19. O lateral brasileiro esteve assintomático e os últimos exames que realizou no Brasil deram negativo, pelo que na próxima semana já estará a trabalhar às ordens de Quim Machado.





“É um lateral habilidoso que se enquadra no futebol europeu e estamos certos que vai ajudar o Vilafranquense”, afirmou Cássio Slaski, agente do jogador que assinou contrato por dois anos, ficando a Chapecoense com 10 por cento numa futura transferência.