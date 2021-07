Vitinho tinha mais um ano de contrato com o Vilafranquense mas anunciou no último sábado que não vai continuar com as cores dos ribatejanos.





"Obrigado Vilafranquense! Foi um prazer vestir esta camisola. Que Deus abençoe todos deste clube e que tenham sempre uma caminhada de sucesso", vincou o jogador através das redes sociais depois de ter alinhado apenas uma temporada no clube de Vila Franca de Xira.Em 2020, Vitinho chegou proveniente do Cova da Piedade realizando 22 jogos oficiais.