Vítor Bruno abriu o ativo para o Vilafranquense ainda antes do intervalo diante do Feirense num jogo que os unionistas viriam a perder por 2-1. Contudo, o lateral português, de 31 anos, que chegou esta temporada a Vila Franca de Xira, não esqueceu a ligação aos fogaceiros onde alinhou durante duas épocas.





"Hoje, com alguma nostalgia, pisei um relvado onde já fui muito feliz. E, quis o destino que o meu primeiro golo desta época, fosse nessa casa. No Marcolino... com ou sem adeptos, é sempre especial. Que misto de emoções! Revi amigos que me dizem muito. Quem me conhece sabe que serei sempre um de vós. Para nós, União... a luta irá continuar com grande vontade e sede de vencer. Juntos!", vincou o experiente jogador através da conta pessoal de Facebook que se emocionou após a estreia a marcar em 2020/21.