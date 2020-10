Vítor Bruno: «Não podemos entrar em pânico com estes resultados»

Vítor Bruno analisou o atual momento de forma do Vilafranquense que voltou a perder depois de dois jogos a pontuar, diante de Penafiel (2-1) e Oliveirense (0-0).





"O Vilafranquense é uma equipa em construção, algo que demora o seu tempo. Temos de ter paciência, sejam os jogadores, o staff técnico e os adeptos. Esta é uma equipa que trabalha dentro dos limites. Tivemos momentos bons, mas depois houve falha de concentração. O segundo golo do FC Porto B acabou por matar-nos. Conseguimos reagir mas foi um pouco tarde. Não podemos entrar em pânico com estes resultados porque não é como começa. Não é um início como gostaríamos, queríamos fazer mais pontos porque esta equipa tem muita qualidade. Tambem é importante passar esta mensagem aos sócios e simpatizantes. A equipa vai fazer um campeonato tranquilo, não tenham dúvidas disso, mas demora o seu tempo", vincou o reforço para a lateral esquerda em declarações ao Porto Canal após o desaire no terreno do FC Porto B (2-1) Os ribatejanos cumpriram esta segunda-feira um dia de folga e regressam amanhã aos trabalhos, com vista a preparar a partida da Taça de Portugal frente ao Vidago, que se vai realizar no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.