Vítor Bruno é reforço do Vilafranquense. O lateral-esquerdo português de 30 anos é aposta para lateral-esquerdo depois de ter findado contrato com o Leixões. Na última temporada, o jogador formado no FC Porto cumpriu 22 jogos oficiais. Assina pela formação de Vila Franca de Xira por um ano.





Bruno conta, para já, com a concorrência do ex-júnior Bruno Teixeira na lateral esquerda, depois das saída de China e Rafael Furlan.Em declarações ao Facebook dos ribatejanos, o defesa explicou o novo desafio. "Foi fácil aceitar este desafio. É um projeto ambicioso. Sou mais um que vem para a ajudar a equipa a realizar um bom campeonato", vincou Vítor Bruno.