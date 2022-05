E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wagner vai deixar o Vilafranquense. O avançado de 35 anos, está em final de contrato e não irá ficar uma segunda temporada em Vila Franca de Xira.Foi uma temporada com muito azar para Wagner. Esteve lesionado quatro vezes durante a temporada 2021/2022 e, por esse motivo, apenas realizou 16 jogos e apontou três golos ao serviço dos ribatejanos. O jogador natural de São José dos Campos, no Brasil, depois de alinhar na Polónia e na Tailândia, em Portugal representou o Aliados do Lordelo, Moreirense, Nacional, Tondela, Paços de Ferreira, Chaves, Penafiel e Vilafranquense. Vai agora dar um novo rumo à carreira.