Wilson: «A minha meta é ser o melhor marcador da 2ª Liga»

Wilson - Fiquei tranquilo. O míster Filipe Moreira tinha conversado comigo e pediu para que tivesse tranquilidade porque confiava no meu trabalho. Entrei e dei o meu melhor. Sabia que era uma oportunidade que ia ter e aproveitei da melhor forma. Deus abençoou-me com estes três golos maravilhosos e só tenho a agradecer. Os meus companheiros foram importantes, sem eles não tinha acontecido esse jogo maravilhoso que fiz.W – Conversámos durante a semana e sabíamos que ia ser difícil contra o Benfica, sabíamos que tinham uma equipa boa. A equipa treinou bem, estávamos confiantes que iríamos fazer uma exibição maravilhosa. A equipa está muito confiante e conseguimos marcar. Tudo o que míster nos pediu fizemos na perfeição. Os golos saíram naturalmente.W – Sim, claro. É maravilhoso um jogador ficar na história do clube. Só tenho a agradeceu a Deus entrar mais uma vez na história do clube, agora como o primeiro jogador a marcar pelo Vilafranquense na 2ª Liga. Isso para mim é muito gratificante. Agora é dar continuidade ao trabalho e fazer uma boa época.W – Todos nós temos de ter uma meta. A minha meta é querer ser o melhor marcador da 2ª Liga. Para isso tenho de trabalhar bastante. Sei que há muitos jogadores nas outras equipas. A minha meta é em todos os jogos fazer golos para a equipa. Tenho a certeza que vou melhorar a cada jogo que passa e terei mais condições para ser melhor jogador e quem sabe fazer mais golos.W – Claro. Quando um jogador tem muita concorrência de qualidade no plantel o treinador tem mais opções. Motivamo-nos mais a trabalhar. Um ajuda o outro de alguma forma. Em quem o treinador optar para jogar, as forças irão ser canalizadas para ele. No ataque todos se ajudam, não existe uma rivalidade. Todos querem jogar e todos querem dar o seu máximo no treino.W – Já sentimos isso. Não esperávamos tantos adeptos como estiveram com o Benfica B mas sabíamos que íamos ter apoio do nosso público. Isso é maravilhoso. Quanto mais vamos jogando e ganhando, as pessoas vão começando a acompanhar mais e vão ajudar-nos bastante. Quando sabemos que vamos jogar em Rio Maior, sabemos que é uma dificuldade para os adeptos lá irem. Havendo vitórias eles aparecerão mas perdemos com o Feirense e não deixaram de ir. Isso dá-nos apoio. É gratificante o apoio deles. Sem adeptos não é a mesma coisa. Com o apoio dos adeptos a equipa vai melhorar mais e mais.W – É trabalhar com humildade e pés no chão. Sabemos que ainda não ganhámos nada mas confiamos no trabalho de cada um. Confiamos nos treinadores e na direção. A nossa equipa ainda tem muito a crescer. Estamos no começo e sabemos da qualidade que temos. É continuar a trabalhar devagarinho e pés no chão. Só assim vamos conseguir chegar à permanência.