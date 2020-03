Wilson mantém confiança

Wilson Santos não esconde a preocupação sobre o momento que se vive em Portugal devido à pandemia da Covid-19. O artilheiro do Vilafranquense, com oito golos em 25 jogos realizados, está longe da mulher e do filho, ambos no Brasil.





"É desagradável não poder fazer o que gostamos devido a esta situação. Estou fora do meu país e nunca tinha visto nada assim. Vou falando diariamente com a minha família, tenho a minha esposa e meu filho, quase a completar sete anos, no Brasil e a situação lá não está como aqui", afirma o jogador a, revelando que tem cumprido o plano de treinos na companhia de Tarcísio.Aos 26 anos, Wilson termina contrato no final da época e está tranquilo. "O meu agente diz que estão a surgir coisas boas, sinal de que o meu trabalho está a ser reconhecido", diz o herói da subida, que apontou o penálti frente à U. Leiria que confirmou a presença dos ribatejanos nesta 2ª Liga.