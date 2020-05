Wilson Santos vai deixar o Vilafranquense. O avançado brasileiro, de 26 anos, melhor marcador da equipa em 2019/20 (oito golos), termina contrato no final de junho e não chegou a acordo com a SAD para renovar.





O futuro do atacante poderá passar pela continuidade em Portugal mas também há interesse de clubes brasileiros.Wilson foi o herói da subida história do Vilafranquense à 2ª Liga, ao apontar o penálti que carimbou a ascensão, diante da U. Leiria, aos campeonatos profissionais. Além disso, o dianteiro brasileiro marcou também o primeiro golo de sempre dos ribatejanos na 2ª Liga, à segunda jornada, diante do Benfica B. Um jogo onde até viria a apontar um hat-trick.