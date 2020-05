O avançado Wilson Santos, melhor marcador do Vilafranquense na 2ª Liga, rejeitou a proposta de renovação da SAD. O agente do jogador, Wallace Santos, confirma ter recebido antes de o campeonato parar "uma proposta de renovação próxima do contrato que o Wilson tem atualmente". "Não aceitámos por a considerar baixa", justifica o empresário, revelando que o jogador tem interesse em ficar.





"Em breve vamos voltar a conversar com a SAD. O Wilson tem um carinho e um respeito muito grande pelo Vilafranquense, foi bem recebido pelo clube, pelos adeptos e gosta da cidade. Ele é um dos principais jogadores da equipa e após ter apontado o golo da subida, fez uma temporada positiva e tem interesse em continuar", sublinha.