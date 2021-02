Yanis Mbombo: «Tenho a certeza que teremos grandes conquistas»

Yanis Mbombo foi o último reforço apresentado pelo Vilafranquense na janela de transferências de inverno. O extremo com ascendência belga e congolesa explicou o que sente, agora com as cores dos ribatejanos e a jogar em Portugal pela primeira vez.





"Eu estou muito feliz por estar aqui. Sempre quis jogar em Portugal, gosto do país e da cultura. Sei que tenho tudo aqui para progredir para outro nível na minha carreira", reiterou o reforço de João Tralhão em declarações ao Facebook da SAD vilafranquense, depois de ter assinado até junho de 2023.O ex-Stade Lausanne acredita que a formação de Vila Franca de Xira irá ter êxito. "Vi muita qualidade na equipa. Tenho a certeza que teremos grandes conquistas. Eu estou aqui para trazer mais experiência à equipa, prometo aos adeptos que darei o melhor e que irei trabalhar no duro. Para mais facilmente me integrar, quero muito aprender a falar português, esta é também uma ambição", reiterou Mbombo, de 26 anos.