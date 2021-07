Yohan Miranda deixa Trofense para ser reforço do Vilafranquense

Yohan Miranda deixou o Trofense e é o novo reforço do Vilafranquense, sabe Record. O médio brasileiro, de 21 anos, passou as últimas três temporadas na Trofa e contribuiu para a ascenção daquela formação, em 2020/21, à 2ª Liga, escalão onde agora se mantém.





Este sábado, o treinador dos ribatejanos, Carlos Pinto, já lançou Yohan na segunda parte do jogo particular no reduto do Mafra que a formação de Vila Franca de Xira perdeu por 2-0 . Alinhou os últimos 20 minutos descaído para a esquerda do ataque do Vilafranquense.O jovem brasileiro que também pode alinhar a extremo cumpriu 19 partidas oficiais na última temporada, apontando ainda um golo, sendo inclusivamente titular na partida que consagrou o Trofense como campeão do Campeonato de Portugal (frente ao Estrela da Amadora). Em Portugal apenas havia representado até à data o Trofense depois de ter deixado o Tombense, no país-natal, em 2018.Este é o 12º reforço dos ribatejanos para a nova temporada, depois das chegadas de Deyvison (Ethnikos Achnas), Balla Sangaré (Vitória de Sernache), Bernardo Martins (P. Ferreira), Prince Mendy (Laval), Bruno Sousa (Casa Pia), Léo Bahia (Oliveirense), Edu Machado (Leixões), Luís Ribeiro (Penafiel), Adriano Facchini (Cova da Piedade), Umaro Baldé (Marítimo) e Bruno Rafael (BC Branco).