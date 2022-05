Yohan Miranda e o regresso oito meses depois: «Voltar a pisar a relva é algo inexplicável»

Yohan Miranda cumpriu apenas o terceiro jogo da temporada pelo Vilafranquense B, diante do Benfica. O médio brasileiro contratado ao Trofense esteve lesionado boa parte da época, voltando a disputar oficialmente minutos em abril, na vitória ao FC Porto B, um momento de contentamento para o jogador que se estreia no segundo escalão."Voltar a jogar e voltar a pisar a relva é algo inexplicável. É uma felicidade imensa. Só eu sei o quão difícil foram os vários meses a aguardar pelo regresso aos relvados. Com muita fé, consegui voltar a tempo, apesar de já estarmos no final da época. Contudo, estou muito feliz com o meu regresso, pois o ano não foi nada fácil devido à lesão", garantiu em declarações aos meios de comunicação do clube.O jogador, de 22 anos, alinhou em agosto, ante o Sp. Covilhã, e acabou por se lesionar gravemente. "O meu último jogo tinha sido em agosto de 2021 frente ao Sp. Covilhã. Assim que recebi a notícia de que a minha lesão necessitaria de uma cirurgia, fiquei muito triste e abalado. Passaram-me muitas coisas pela cabeça depois de receber essa notícia. Já não é a primeira vez que tenho uma lesão. O futebol é mesmo assim. Corremos esses riscos. A época foi muito difícil comigo e isso afetou também o meu psicológico. Com muita dedicação e foco, consegui dar a volta por cima e agora quero dar o melhor contributo ao Vilafranquense nos últimos dois jogos que restam para terminar a Liga SABSEG", vincou Yohan.