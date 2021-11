Yohan Miranda foi operado e já iniciou a recuperação

Yohan Miranda já realizou a intervenção cirúrgica ao quinto metatarso, do pé esquerdo, e começou entretanto a recuperação com a fisioterapia, estimando-se uma paragem que irá rondar os dois meses de competição.



O jovem jogador de 21 anos brasileiro, oriundo do Trofense, apenas foi utilizado sete minutos pelo Vilafranquense frente ao Sp. Covilhã, no empate a uma bola.



O camisola 11 dos unionistas foi alvo de uma homenagem por parte dos colegas de equipa. No segundo golo apontado ao Varzim, parte do plantel mostrou uma camisola com a inscrição de Yohan Miranda, ato que o jogador lesionado sublinhou nas redes sociais.