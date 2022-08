Yohan Miranda fora dos planos de Rui Borges

O médio Yohan Miranda está de saída do Vilafranquense, sabe Record. O brasileiro, de 22 anos, não faz parte dos planos do treinador Rui Borges para esta época e já foi informado dessa decisão. Yohan tem mais um ano de contrato, mas o seu representante e a SAD dos ribatejanos estão a tentar encontrar uma solução.

O criativo chegou ao Vilafranquense no verão passado oriundo do Trofense, mas uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo levou-o ao bloco operatório em agosto de 2021. Esteve 8 meses de fora e só fez 4 jogos pela equipa de Vila Franca de Xira.