Yohan Miranda vai ser operado e falha os próximos dois meses de competição

Yohan Miranda vai ser operado nos próximos dias e vai falhar vários jogos no Vilafranquense. O médio ofensivo brasileiro, de 21 anos, tem uma fratura no quinto metatarso e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar o problema. O tempo de recuperação após 'ir à faca' será de dois meses, na melhor das hipóteses. Esta temporada, o jovem criativo alinhou apenas em uma partida dos ribatejanos, frente ao Sp. Covilhã a 23 de agosto, e tem-se debatido com alguns problemas físicos.





Yohan Miranda chegou a Portugal oriundo do Tombense, do Brasil, e esteve três temporadas a representar o Trofense antes de rumar ao clube de Vila Franca de Xira.