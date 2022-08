Zimbabwe está de regresso ao Vilafranquense

Zimbabwe vai ser jogador do Vilafranquense, segundoapurou. O médio alinhou em nove partidas pelo Rio Ave, em 2021/22, e regressa a Vila Franca de Xira onde cumpriu meia época que ficou na memória dos adeptos.Na altura, conhecido como Kelvin Medina, assinou pelo Vilafranquense em 2019, proveniente do Mirandela, onde era orientado por... Rui Borges, aquele que é o atual treinador da equipa de Vila Franca de Xira. Zimbabwe fez mesmo o único golo, em tempo corrido, no jogo que confirmou a subida do Vilafranquense à 2ª Liga, diante da União de Leiria (1-1 ao cabo de 120 minutos), a 16 de junho de 2019.O jogador cabo-verdiano, de 29 anos, deixou os ribatejanos após 14 jogos realizados e culminada a subida inédita do clube à 2ª Liga para assinar pelo Académico de Viseu. Após duas temporadas em Viseu, rumou ao Rio Ave em 2021/22, participando na subida à Liga Bwin.Zimbabwe vai reforçar o Vilafranquense por uma temporada.