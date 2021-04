Álvaro Pacheco distinguido com o prémio 'Vítor Oliveira' relativo ao mês de março

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, foi eleito o melhor treinador da Liga Sabseg no mês de março. O técnico, de 49 anos, sucede assim a Filipe Rocha na conquista do prémio 'Vítor Oliveira'.





O timoneiro dos minhotos arrecadou 33,95 por cento dos votos dos colegas de profissão, superando assim Bruno Pinheiro, do Estoril, (29,63 por cento dos votos) e António Barbosa, do Varzim (8,02 por cento dos votos- na votação surge o nome do adjunto José Gomes). Desta forma, Álvaro Pacheco repete a conquista do mês de janeiro.Em março, o Vizela venceu três jogos e empatou um.