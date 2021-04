Álvaro Pacheco: «Dominámos durante 90 minutos»

O Vizela elevou para 21 o número de jogos consecutivos sem perder e reassumiu o 2ª lugar da Liga Sabseg, aspeto que não podia deixar Álvaro Pacheco mais satisfeito.





"Estou muito orgulho, o desafio que lançámos aos jogadores é de que cada jogo é uma oportunidade para conquistarmos pontos. O Benfica B é uma equipa com capacidade e estou satisfeito com a qualidade que apresentámos. Dominámos durante 90 minutos, fomos agressivos sem bola e desinibidos quando a tivemos. Estamos a festejar hoje, mas amanhã temos de começar a preparar o próximo jogo", começou por referir.Apesar de ter dado ênfase ao esforço coletivo da sua equipa, Álvaro Pacheco deixou vários elogios a Raphael Guzzo, autor do golo que valeu os três pontos: "Já conhecia o Guzzo a nível desportivo e depois percebi que ele podia encaixar naquilo que são os valores desta equipa. Ele é inteligente, percebeu as nossas dinâmicas e entendeu-se muito bem com a equipa. No início do campeonato, se estes jogadores fossem oferecidos às outras equipas, provavelmente ninguém os queria. Agora estão super valorizados".