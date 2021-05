Álvaro Pacheco e a subida de divisão: «É um sonho. Criou-se aqui um conto de fadas»

O Vizela está de regresso ao principal escalão português de futebol 36 anos depois, a goleada (5-2) imposta este sábado na receção ao Vilafranquense, a contar para a última jornada da Liga Sabseg, confirmou a subida da equipa orientada por Álvaro Pacheco, um dos obreiros da grande temporada dos vizelenses.





Em declarações no final da partida, o técnico da formação minhota mostrou-se visivelmente emocionado com a subida de divisão e com o desempenho de toda a equipa ao longo da presente temporada.

"Claramente, isto é um sonho. Fomos percebendo que esta equipa estava determinada, que era corajosa e que, nos momentos de adversidade, soube aprender e a sair da sua zona de conforto. A equipa teve ambição e acreditou que o sonho era possível, toda a cidade se apaixonou pela equipa e criou-se um espírito fabuloso, é uma felicidade tremenda", começou por dizer o técnico.



O jogo que "marcou a curiosidade do povo português" e os números do Vizela esta época



"O jogo que marcou a curiosidade do povo português com o Vizela foi com o Benfica na época passada [Taça de Portugal]. Sabíamos que era importante manter a maior parte da base da temporada anterior e sermos criteriosos nas escolhas. Fomos o melhor ataque, das melhores defesas, temos o rei das assistências, foram 26 jogos sem perder, a subida é inteiramente merecida. O Estoril Praia e o Vizela foram as equipas mais regulares e mereceram a subida, mas também deixo uma palavra para o Arouca e para a Académica e seus treinadores."



Futuro passa pelo Vizela?

"Tenho mais um ano de contrato, este projeto alicia qualquer treinador, mas no futebol tudo pode acontecer de um momento para o outro. Foquei-me exclusivamente no Vizela, agora vou festejar e depois vou sentar-me com o meu representante."



Crescimento de toda a equipa

"Passei a acreditar [que era possível subir] nos momentos de dificuldade e adversidade, aí eles não abalaram, senti que tinha um grupo de campeões, também o espírito que se foi criando, sempre a acreditar que era possível, criou-se aqui um conto de fadas. Nesses momentos foram de aprendizagem, nesses momentos lancei-lhes novos desafios para os estimular e deram sempre uma resposta que queriam e acreditavam e este jogo, mais uma vez, foi reflexo disso, com uma carga emocional muito grande, soube reagir muito bem às adversidades. Eu cresci muito como treinador ao longo da época, a nossa forma de jogar foi-se alterando também."





"Não sei, há homens muito importantes, a começar pela nossa administração, que tem uma visão fantástica, passando pelos jogadores, pelo grande staff e pela minha equipa técnica."

"Devo muito aos meus pais, que são uns campeões, saíram de Portugal para Angola sem nada e, do nada, fazer o que fez durante 28 anos. Depois, tiveram que sair de lá e recomeçar do zero e nunca vi o meu pai queixar-se, nunca nos faltou nada, e se sou o que sou devo-o ao meu pai", terminou.