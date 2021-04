Álvaro Pacheco eleito treinador do mês da Liga Sabseg: «Prémio é de toda a estrutura»

Álvaro Pacheco foi eleito o melhor treinador do mês de março na Liga Sabseg e já recebeu o prémio Vítor Oliveira. Nos quatros jogos realizados no referido mês, o treinador do Vizela guiou a equipa a três vitórias e um empate, com um saldo de 10 golos marcados e dois sofridos.





O técnico, de 49 anos, repete a distinção alcançada no mês de janeiro e divide os loiros com quem trabalha com ele. "Este prémio é de toda uma estrutura, e equipa, que trabalha comigo diariamente e que nos faz conquistar isto. É com enorme satisfação que o recebo, ainda para mais sendo atribuído pelos meus colegas. Num campeonato tão equilibrado, com tão bons jogadores e com excelentes técnicos, ser premiado pela segunda vez deixa-me a mim, e a toda a minha equipa, cheio de orgulho", vincou, em declarações ao site oficial da Liga Portugal.Apesar da notória felicidade pelo prémio, Álvaro Pacheco não quer perder a concentração para o que falta jogar na Liga Sabseg. "É o reconhecimento daquilo que tem sido o nosso trabalho, mas aquilo que digo aos meus jogadores é que não podemos perder o foco daquilo que é essencial, que é nosso trabalho, e que ainda há pontos pela frente para conquistarmos", salientou, procurando explicar qual é o 'segredo' para o sucesso que os vizelenses estão a ter na competição, na qual seguem em 2.º lugar e têm boas perspetivas de subirem à Liga NOS."Desde o início assumimos essa postura. Olhamos para aquilo que é o nosso processo e criámos uma filosofia, uma cultura de exigência e de vitória, mas essa exigência é no dia a dia, naquilo que nós fazemos permanentemente. Olhamos para o que resta do campeonato com essa visão: cada jogo é um desafio e uma oportunidade que temos para nos tornarmos melhores, para nos testarmos, e para sermos capazes de conquistar três pontos", apontou.Recorde-se que Álvaro Pacheco juntou um total 33,95% dos votos dos treinadores da Liga Sabseg e ficou à frente de Bruno Pinheiro, do Estoril, com 29,63%, e de José Esteves, do Varzim, com 8,02%.