Álvaro Pacheco: «Queremos obrigar os jogadores a sair da sua zona de conforto»

A viver uma série de 13 jogos consecutivos sem perder, o Vizela tem-se assumido como a grande surpresa na atual edição da Liga Sabseg. Apesar disso, Álvaro Pacheco, técnico dos minhotos, assumiu, em declarações ao Canal 11, que a prestação dos seus jogadores não o surpreende.





"É algo que já perspetivávamos e que queríamos muito. Sabíamos que ia ser um campeonato difícil, mas acreditávamos que era possível criar uma boa imagem e fazer um campeonato tranquilo. Ficámos com uma grande base dos jogadores do ano passado e isso deu-nos alicerces fortes para o início da nossa caminhada. Os conceitos de jogo estavam bem cimentados e pudemos, a partir daí, construir mais dinâmicas", começou por referir o técnico.Justificando a forma efusiva como está no banco com o facto de gostar de "fazer parte" do jogo dos seus atletas, Álvaro Pacheco traçou ainda objetivos para o falta jogar da presente temporada. "O nosso desafio é olhar para o nosso processo e perceber como podemos deixar os nossos jogadores mais preparados. Queremos obrigá-los a sair da sua zona de conforto e a ir em busca de coisas novas no jogar. O facto de haver um projeto consolidado ajuda no processo de se passar para campeonatos profissionais. O Vizela já se vinha a preparar para este salto há muito tempo".A equipa vizelense ocupa atualmente o 4º posto da tabela classificativa, tendo 37 pontos conquistados.