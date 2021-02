Álvaro Pacheco vence prémio 'Vítor Oliveira' relativo ao mês de janeiro

Álvaro Pacheco é o melhor treinador da Liga Sabseg do mês de janeiro, anunciou esta quinta-feira a Liga Portugal. O técnico recolheu 34 por centos dos votos dos colegas de profissão e venceu assim o prémio 'Vítor Oliveira'.





O timoneiro do Vizela ficou à frente de Rui Borges, da Académica (embora, em termos de regulamentos, seja Fernando Alexandre o treinador) e José Mota, do Leixões. No mês de janeiro, os vizelenses somaram quatro vitórias e um empate.Neste momento, o Vizela ocupa o quarto lugar da tabela classificativa, estando o quatro pontos do terceiro lugar, que dá acesso ao playoff de subida à Liga NOS.