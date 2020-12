André Soares: «Esta é mais uma oportunidade para mostrarmos o nosso valor»

O Vizela encara o jogo com o Varzim com o objetivo de igualar a sua melhor série de jogos sem perder (quatro) na presente temporada e nem o facto de esta ter sido uma semana diferente do habitual desvia os minhotos desse propósito, tal como explicou André Soares.





"A nossa mentalidade é muito forte desde o início e, apesar de termos tido uma semana atípica devido às festividades, nada mudou. Continuamos a pensar que estamos cá com um objetivo e queremos atingi-lo", começou por dizer o extremo.O jogador, de 30 anos, recusou ainda a ideia de que o jogo vá ser mais acessível do que os anteriores devido ao facto de o Varzim estar no último lugar da tabela: "O Varzim está numa situação que não quer estar e pretende amealhar pontos o mais rapidamente possivelmente. Mesmo assim, estamos focados no nosso trabalho e esta é mais uma oportunidade de mostrar o nosso valor enquanto equipa. Tivemos uma fase de adaptação, mas temos vindo a melhorar. Queremos continuar a melhorar o nosso jogo. Queremos sempre ganhar e jogamos sempre para conseguir os três pontos".A partida entre vizelenses e varzinistas está agendada para as 17 horas desta terça-feira.