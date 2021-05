Cassiano: «Subida de divisão vai ficar marcada na história do clube»

Dois dias após o Vizela ter confirmado a subida de divisão, Cassiano recebeu o prémio de melhor jogador da Liga Sabseg do mês de abril. O avançado, de resto, não escondeu a sua satisfação pelo distinção.





"Estou muito feliz pelo prémio, principalmente pela nossa subida, que vai ficar marcada na história do clube, e por também conseguir ser o melhor marcador. O momento é inexplicável, estou muito feliz pelo que estou a viver aqui em Vizela", referiu.O jogador, de 31 anos, foi um elemento preponderante no sucesso do clube, já que foi mesmo o melhor marcador do campeonato. Convidado a escolher o seu golo favorito, o brasileiro foi perentório: "O golo que mais me marcou acho que foi no jogo frente ao CD C. Piedade. Foi de penálti, num jogo que estava difícil para nós. Estava lesionado, mas consegui ainda ajudar os companheiros. Pela forma como estava, foi um golo que ficou marcado para mim".