Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Conto de fadas do Vizela à espera de um final feliz Clube subiu do Campeonato de Portugal, não perde há 22 partidas e está perto do regresso à 1.ª Liga, 36 anos depois





• Foto: Manuel Araújo/Movephoto