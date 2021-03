David Martins: «Queremos dar continuidade à boa série»

Depois de alcançar a marca de um volta inteira sempre a pontuar, o Vizela quer dar continuidade ao bom momento de forma, tal como fez questão de explicar David Martins.





"É muito bom termos uma série tão boa, mas o futebol vive do presente e, portanto, estamos preparados para o próximo jogo e para, se possível, continuar esta série. Queremos ser competitivos e olhar o Leixões olhos nos olhos", começou por referir o jovem, que elogiou também a forma como o adversário tem vindo a evoluir.O defesa-central, que ainda não se estreou pela equipa principal dos minhotos, deixou ainda a receita para os vizelenses conseguiram um bom resultado: "Temos trabalhado ao máximo e estamos confiantes para a partida.Na 2ª Liga, os jogos são todos bem disputados e este não fugirá à regra. No entanto, a equipa, com coragem e determinação, entra em todos os campos com o objetivo de conquistar os três pontos. É nisso que estamos focados".O embate entre o Leixões e o Vizela está agendado para as 19 horas desta segunda-feira.