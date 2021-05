Diogo Ribeiro: «Esta equipa já mostrou que tem mentalidade vencedora»

O Vizela não perde há 24 jornadas e vai tentar dar sequência ao bom momento de forma no embate com o Penafiel. Na antevisão do encontro, Diogo Ribeiro vincou a vontade dos vizelenses em somar os três pontos.





"Foi uma semana de trabalho igual às outras, estamos focados no que temos de fazer em Penafiel. Esta equipa já mostrou que tem mentalidade vencedora e de campeã. Somos animais de competição e queremos continuar a mostrar do que somos feitos. Estou muito orgulhoso de pertencer a esta equipa. Não pensamos nos outros, pensamos apenas no que temos de fazer. Quando fazemos isso, somos uma equipa muito forte. Temos de olhar em frente, assim vamos ter coisas muito positivas", referiu o avançado.Apesar de Cassiano ser o avançado titular nos minhotos, o camisola 66 mostra-se satisfeito com o papel que tem no plantel: "O objetivo é ajudar a equipa, seja com golos ou com trabalho para ajudar os meus colegas. É importante também realçar os vizelenses, queremos dar mais três pontos aos nossos adeptos".O embate entre Penafiel e Vizela está agendado para as 14 horas deste domingo.