Diogo Ribeiro: «Queremos continuar a fazer história no clube»

Após o empate em casa frente ao FC Porto B, o Vizela pretende regressar aos triunfos frente ao Sp. Covilhã, tal como explicou Diogo Ribeiro na antevisão da partida deste sábado.





"Penso que a equipa está preparada para um jogo num campo tradicionalmente difícil. Trabalhamos sempre com o objetivo de melhorar a nossa ideia de jogo e penso que estamos prontos. Vamos dar o nosso melhor para conseguir os três pontos", começou por explicar o jogador.Desejando felicidades a José Bizarro, treinador com quem se cruzou no Sertanense e que assumiu recentemente o comando técnico do Sp. Covilhã, Diogo Ribeiro explicou que dificuldades podem esperar os vizelenses: "Não pensamos na classificação e o nosso foco está apenas no próximo jogo. É um campo muito pequeno e está a uma grande altitude. As equipas que vão lá sentem dificuldades, mas sinto que estamos preparados para essas questões".O avançado, que soma dois golos em 2020/21, concluiu assumindo o desejo de dar sequência à boa fase que o Vizela vive (11 jogos consecutivos sem perder). "Trabalhamos todos os dias para somar pontos. Queremos continuar a fazer história no clube, sendo humildes, com paixão e sem tirar os pés do chão. Pensamos sempre nos três pontos, mas, se não conseguirmos, somarmos é o mais importante".O embate entre Sp. Covilhã e Vizela está agendado para as 17 horas deste sábado.