Eduardo Guimarães: «Temos de continuar com o Álvaro Pacheco, custe o que custar»

Numa altura em que o campeonato tinha acabado há minutos e em que a equipa ainda estaba a festejar no relvado, Eduardo Guimarães, presidente da direção do Vizela, foi taxativo em relação ao futuro do clube.

"Só pode ser o míster Álvaro Pacheco a continuar, temos de nos entender com ele. Temos de continuar com o Álvar Pacheco, custe o que custar", referiu o dirigente.

De resto, Eduardo Guimarães não escondeu a emoção após a confirmação da subida de divisão: "Isto é um feito memorável para o Vizela, era um sonho que perseguíamos e que tornámos realidade. Éramos uma equipa candidata à descida, mas tornámo-nos candidatos à subida. O segredo foi termos conseguido um investidor que nos ajudou financeiramente, um treinador que é um homem fantástico e que trouxe jogadores excelentes. Esta conjugação de talento com trabalho trouxe-nos até este resultado."