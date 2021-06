Francis Cann renovou com o Vizela até 2023

O Vizela oficializou a renovação de contrato com Francis Cann até 2023. Voto de confiança no potencial há muito identificado neste ganês de 23 anos que chegou a Portugal em 2016 para representar os juniores dos minhotos, mas, principalmente, em função do desempenho do avançado na campanha da subida, onde apontou 5 golos em 32 jogos.





"Fico feliz por continuar com esta família incrível. Prometo ajudar e defender o emblema do FC Vizela sempre. Vamos Vizela!", disse o jogador em declarações na página do Facebook do clube vizelense.