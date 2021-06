Guardião Ivo Gonçalves renova por um ano com o Vizela

Além de Kiki Afonso, o Vizela anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo para a renovação do vínculo do guarda-redes Ivo Gonçalves por mais uma temporada.





O guardião regressa, aos 37 anos, ao escalão principal do futebol português, onde já esteve em 2005/06 pelo V. Setúbal e em 2010/11 pelo Portimonense, mas sem ter somado qualquer minuto de competição na 1.ª Liga. Pode ser pelo Vizela que tenha essa possibilidade em 2021/22."Continuar no Vizela é um orgulho tremendo e só por isso já faria sentido continuar. Poder continuar junto da família vizelense e representar este grande clube na elite do futebol português é um privilégio. Vamos à procura de novos sonhos", afirmou Ivo Gonçalves, em declarações aos meios do clube.