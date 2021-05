Ivo Gonçalves: «Este jogo vale três pontos e a conquista de um sonho»

O Vizela está a uma pequeno passo de regressar à 1ª Liga, 36 anos depois da primeira e única presença do clube no patamar mais elevado do futebol português. Apesar do clima de festa que tem invadido a cidade, os jogadores têm tentado manter a tranquilidade, tal como explicou Ivo Gonçalves.





"O grupo está bem, tranquilo e a trabalhar em prol de um objetivo, que é o próximo jogo. Só pensamos no desafio seguinte, este jogo vai três pontos e a conquista de um sonho. Somos uma verdadeiramente equipa, uma família. Tenho os meus filhos a 600 km de distância e gostava que eles estivessem presentes amanhã, mas não vai ser possível. No entanto, sei que estão a torcer para que tudo corra bem. Sei que a família vizelense está toda a remar no mesmo sentido para que no fim possamos celebrar a tão almejada subida", referiu o guarda-redes.O Vilafranquense, adversário deste sábado, impediu a subida do Vizela do Campeonato de Portugal para a 2ª Liga em 2017/18, mas Ivo Gonçalves desvalorizou tal aspeto: "É o destino, mas olhamos para este jogo como mais um desafio. Independentemente do adversário, vamos lutar pelos três pontos com ambição".