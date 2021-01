João Pais: «Queremos que 2021 seja um ano cheio de conquistas»

A viver um momento de grande fulgor, com cinco jornadas consecutivas sem conhecer o sabor da derrota, o Vizela prepara-se para defrontar o Feirense. Apesar de reconhecer mérito ao adversário, João Pais realçou a vontade da sua equipa em conquistar os três pontos.





"Vai ser um jogo competitivo e o facto de o Feirense ter menos um dia de descanso não terá influência. Os plantéis são extensos e penso que o Feirense, tal como nós, vai estar na máxima força. Mesmo assim, com a nossa paixão e com a nossa vontade queremos conquistar os três pontos", explicou o jovem.O extremo aproveitou ainda para deixar alguns desejos para o ano que agora começou: "Os resultados positivos trazem-nos motivação e confiança e faz-nos querer alcançar sempre mais. Queremos que 2021 seja um ano cheio de conquistas para este grupo. Estamos a crescer, trabalhamos sempre no limite e acho que isso nos trará grandes conquistas".O apito inicial do jogo entre Feirense e Vizela está marcado para as 15 horas.