João Pedro termina carreira aos 31 anos e assume cargo de team manager

O lateral direito João Pedro vai assumir as funções de team manager da equipa sénior do Vizela, dando por concluída a carreira de jogador a pouco mais de um mês de completar 32 anos.





Natural de Vizela, formado nas camadas jovens do clube, João Pedro cumpriu 13 temporadas ininterruptas na equipa sénior. Utilizado em 10 jogos por Álvaro Pacheco na campanha que terminou com a subida à Liga, o defesa aceitou o desafio endereçado pela SAD para iniciar uma nova etapa da carreira.Numa publicação nas redes sociais, João Pedro assume que a carreira de jogador "terminou um pouco precocemente, mas em beleza com a histórica subida do meu clube de sempre à 1.ª Liga"."Depois de ponderar cheguei à conclusão que o meu bem estar físico e psicológico é muito importante! Devido a um problema no joelho que me atormenta, o sofrimento diário que vinha a sentir fez com que esta decisão se tornasse menos difícil! Estou de consciência tranquila sabendo que dei sempre o meu melhor em prol do clube que representei", escreveu o vizelense, que assegurou ainda que aceitou o desafio apresentado pela SAD para "continuar ligado ao futebol. Aproveito para agradecer publicamente o convite. Continuo por isso "em casa". Cheguei menino, hoje sou homem e a história continua mas agora com novas funções".